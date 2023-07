Delitti in Paradiso serie tv su Rai 2 | trama episodi 12 luglio 2023

Leggi su cubemagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023)IN. Latv va in onda in chiaro su Rai 2 mercoledì 12su Rai 2 con glidella nona stagione. Ecco di seguitoe anticipazioni sugli. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV STREAMING E REPLICAinstagione 12o 4 Nozze con delitto. Durante il ricevimento di nozze di sua figlia Monique, Rex Hays, commerciante di aragoste sull’isola di St. Barnabas, viene accoltellato. Monique è la migliore amica di Naomi, così la squadra si reca subito sul posto per avviare le indagini. La prima persona ad essere sospettata è Odette, moglie di Rex, allontanatasi dall’isola 15 anni prima e ricomparsa in occasione della ...