Delirio bellicista a Vilnius | Meloni non si toglie l’elmetto

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Accompagnata dal vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani e dal ministro della Difesa, Guido Crosetto, la premier Giorgiaal vertice Nato diconferma il suo impegno e la sua fedeltà nell’Alleanza Atlantica e il sostegno totale a Kiev. Per l’Ucraina, ma anche per il ruolo della Nato nel nuovo scenario geopolitico, “la coesione è l’arma più efficace”. È questo il cuore dell’intervento cheha tenuto ieri nella prima giornata del summit, prendendo la parola dopo Joe Biden e Mark Rutte. Innanzitutto ha sottolineato l’importanza del vertice che dà una “nuova postura” alla Nato che deve essere accompagnata da maggiori investimenti, e da una maggiore qualità di questi per una razionalizzazione della spesa, guardando anche all’industria e alle catene di valore. Secondo punto è quello di un approccio a 360 gradi ...