De Laurentiis ha offerto a Massara il posto di direttore sportivo del Napoli Gazzetta

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dehaa Fredericildalasciato vacante da Cristiano Giuntoli. Ladello Sport scrive di un incontro avvenuto a Roma una settimana fa, alla Filmauro, tra il presidente dele l’ex dirigente del Milan. La proposta di Deè per un accordo pluriennale.si è preso del tempo per valutare l’offerta e dare una risposta definitiva. Sponsor diè il nuovo allenatore del, Rudi Garcia, che lo conosce dai tempi della Roma. Nel casting di Deper ildic’è anche il diesse ...

L'ex Lazio è cercato dal West Ham, che ha20 milioni al Betis per il suo cartellino. 2023 - 07 - 10 16:44:32 Napoli, De: "Osimhen sarà qui nella prossima stagione" Osimhen rimarrà ...... che gli haun ingaggio monstre. A gongolare sarebbe pure il Napoli, visto che i sauditi - a differenza di Lotito - sono assolutamente in grado di soddisfare le richieste di Deper ...Aurelio Desfida il Psg e chiede 200 milioni per Osimhen. Quando il Psg offrì cento milioni e Dedisse di no, raddoppiando la richiesta, ormai un mese fa, il patron del Napoli ha iniziato una lunga partita a poker che durerà almeno per tutto luglio. Cioè il periodo che servirà per ...

De Laurentiis sul futuro di Osimhen: "Via solo per un'offerta più che ... Goal.com

La situazione è fluida, e pochi club al mondo sono in grado di pagare la cifra richiesta da De Laurentiis De Laurentiis ha scelto questa nave per un… Leggi ...Arriva un’altra offerta per Piotr Zielinski ma stavolta dall’estero. Il polacco è seguito dalla Lazio dove sarebbe il sostituto di Milinkovic-Savic verso l’Arabia. Il Napoli non ha però ricevuto ancor ...