De Laurentiis ha incontrato l' erede di Giuntoli | ballottaggio per ruolo ds - Top News

Nè tantomeno - come si ironizzava - lo stesso Aurelio De. Il presidente del Napoli si sta muovendo per coprire la lacuna dirigenziale mancante e secondo la Gazzetta dello sport la prima ...Durante le interviste, in occasione della conferenza stampa di presentazione delle maglie, Deha svelato di averun potenziale nuovo direttore sportivo. Dovrebbe essere l'ex ...Tantissimi impegni, a partire da Rudi Garcia che hai componenti dello staff azzurro per ... dopodiché l'incontro nel pomeriggio dello stesso tecnico francese con Dee il capo ...

Napoli, De Laurentiis ha scelto il dopo-Giuntoli: incontro con Massara Calciomercato.com

Il lungo addio di Cristiano Giuntoli dopo 8 anni di Napoli non ha comunque consentito ad Aurelio De Laurentiis di muoversi in fretta per la ricerca del suo sostituto. Il patron azzurro, preso dal cast ...Secondo La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe incontrato Frederic Massara, ex dirigente del Milan, perchè è alla ricerca di un nuovo d.s. dopo il passaggio all ...