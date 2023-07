De Gennaro presidente general contractor per ponte sullo Stretto

(Di mercoledì 12 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Esperienza istituzionale e di azienda, integrità e trasparenza sempre orientate ad un approccio di legalità e sicurezza per il Paese: sono queste le caratteristiche per cui Webuild ha nominato Gianni Dedi Eurolink,per la progettazione e la costruzione deldi Messina, guidato dalla società e costituito da un raggruppamento internazionale di imprese. Deè stato per anni dirigente pubblico e di aziende private, consolidando una profonda expertise sia in campo istituzionale che in ambito societario e bancario. Già capo della Polizia – direttoree della Pubblica Sicurezza, è stato capo di Gabinetto del ministero dell'Interno, direttore ...

