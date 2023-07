Ddl pirateria | De Siervo | “Le pecorelle smarrite ora torneranno a guardare il calcio in modo legale”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Siamo soddisfatti, finalmente dopo oltre quattro anni di lavoro è stato compiuto il passo definitivo per l’oscuramento dei siti pirata in tempo reale”. E’ questa la soddisfazione dell’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De, nel suo commento all’approvazione del decreto di legge contro lada parte del Governo: “Per il nostro mondo l’approvazione dell’impianto in Senato significa realizzare il gol decisivo nell’infinita battaglia contro la: la chiusura dei segnali illegali durante la trasmissione delle partite. Grazie alla piattaforma tecnologica di intervento automatico, che è già pronta e a disposizione dell’Agcom, riusciremo ad individuare e bloccare anche i singoli utenti, che ora rischiano multe fino a 5mila euro e fino a tre anni di carcere. Con questa legge, ritenuta una delle più ...

Continua qui:antipirateria, via libera del Senato Unanimità! bene. bene difendere i titolari ... in passato laè stata sconfitta da un mercato di offerte legali a prezzi ragionevoli (come ...Uno dei primi firmatari del, Federico Mollicone ha spiegato che il danno dellain termini di Pil è di " oltre 700 milioni di euro ", mentre sarebbero ben 319 milioni gli euro mancanti ...Via libera all'unanimità L'obiettivo era quello di accorciare i tempi più possibile e così è stato con l'Aula del Senato che ha approvato in via definitiva ilcon 140 voti favorevoli e ...

Ddl anti-pirateria è legge, più poteri all’Agcom: cosa prevede Sky Tg24

Con un disegno di legge approvato in Senato arriva un duro colpo alla pirateria online. Nuove e più tempestive regole per bloccare la connessione a chi ne fruisce e colpire chi fornisce illegalmente i ...De Laurentiis ha scelto il nuovo direttore sportivo. Inzaghi svela gli obiettivi nerazzurri. Torna a parlare l'argentino. Approvato il disegno di legge per contrastare la pirateria online ...