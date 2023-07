DAZN | accordo con DAIMANI per vendita in app di biglietti e pacchetti hospitality

Tra i temi delle contrattazioni anche la durata dell'che può essere tra i tre e i cinque ...dall' amministratore delegato Luigi De Siervo e i rappresentati dei tre broadcaster in corsa (, ......Sky e Mediaset continuano a giocare al ribasso. L'unica certezza per la Lega attualmente è ... L'prevede anche la realizzazione di un editoriale quotidiano di 100" che andrà in onda su ...L'obiettivo rimane sempre quello di avvicinarsi al target fissato prima dell'asta, ovvero non andare troppo lontani dai 927,5milioni annui che la Serie A incassa oggi dae Sky, considerando ...

DAZN, accordo con DAIMANI per vendere biglietti di eventi sportivi Calcio e Finanza

L’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport” si sofferma sul campionato di serie B e dove sarà visibile. La programmazione televisiva della B per la prossima stagione perde un pezzo ma non varia ne ...Perr Schuurs, difensore del Torino, ha spaventato i tifosi granata: "Non so ancora se resto", ha detto il centrale olandese parlando con alcuni tifosi che lo attendevano all'esterno ...