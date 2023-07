Dati Invalsi 2023 | alle elementari gli studenti peggiorano in tutte le materie

(Di mercoledì 12 luglio 2023) su Tg. La7.it -c'è un peggioramento generale, mentremedie il calo degli apprendimenti si è arrestato, così come in quinta superiore. Migliora anche il ...

Il Sud continua ad avere ipiù preoccupanti: Campania (19%), Sardegna (15,9 %), Sicilia (13,6%)...implicita tende a ridursi e questo ci fa molto piacere - commenta il presidente di, ...I risultati delle prove2023 sono un campanello d'allarme di una situazione che purtroppo registriamo drammatica già dagli anni precedenti alla pandemia, e che dalla pandemia è stata acuita".... questa la fotografia della scuola italiana emersa dal Rapporto, l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione. Isono relativi alle prove ...

Rapporto Invalsi 2023: matematica sempre più "bestia nera", buoni risultati in inglese. Divari Nord-Sud troppo ampi, ma ... Tecnica della Scuola

“I dati Invalsi confermano un elemento di forte preoccupazione, anche se vi sono dei miglioramenti. Questo elemento è drammaticamente il solito: un’Italia spaccata almeno in due con i ragazzi del mezz ...Alle medie il calo degli apprendimenti si è arrestato, così come in quinta superiore. Migliora anche il dato sulla dispersione implicita ...