Daniele Dal Moro mostra una chat privata con Oriana | in cui definisce Micol una disagiata

Leggi su gossipitalia.news

(Di mercoledì 12 luglio 2023)Dal, ex concorrente del Grande Fratello VIP, svela unacontroversa conMarzoli, in cui rivela la sua delusione e insultaIncorvaia L’ex gieffino veneto,Dal, continua ad alimentare il gossip con i suoi commenti accesi sui comportamenti dei suoi ex compagni del Grande Fratello VIP. Tra le sue recenti dichiarazioni, ha preso di mira Edoardo Tavassi eIncorvaia, accusandoli di coltivare amicizie con secondi fini. Tuttavia, è conMarzoli che le tensioni sembrano essere esplose. Dopo aver rivelato di una lite avvenuta in Sardegna, Dalha pubblicato uno screenshot di una conversazione WhatsApp inviata all’influencer venezuelana, in cui utilizza parole offensive ...