Dalle onde corte di Marconi all’idromassaggio Lo storico faro di Capo Figari abbandonato dallo Stato trasformato in suites di lusso

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo decenni di abbandono, soluzioni prospettate e mai realizzate, quello che per il Fai è un Luogo del cuore dall’indiscusso valoree naturalistico non sembra meritare altra occasione se non quella di ospitare turisti “di alto profilo“. Più che una scelta, insomma, quello del Semaforo disul promontorio che sovrasta Golfo degli Aranci in Sardegna sembra un destino, ormai comune a tanta parte del patrimonio italiano all’ultima spiaggia, quella dell’iniziativa privata. Dopo diversi tentativi delle istituzioni locali di restituire il bene alla comunità a beneficio del territorio, tutti falliti, alla fine si è deciso per l’affidamento dell’ex Stazione semaforica della Marina Regia alla New Fari srl, che realizzeràcon spa, idromassaggio e “piscina emozionale”, qualunque cosa voglia ...

Le spiagge saranno la cosa più veritiera in quei pochi chilometri perché leprorompenti dell'... A Sao Nicolao c'è Ribeira Brava, un paese fatto di casedecine di colori che accompagnano il ...... uno in ogni lamella, per mantenere costante la temperatura ottimale di styling di 185°C... ghd Gold Styler permette di realizzare ricci definiti oppurenaturali. Il voltaggio universale ...L'incidente tra le. Jones era impegnato in una sessione di surf a largo delle isole indonesiane Mentawai quando, come raccontatotestimonianze dei presenti, appena uscito da un'onda molto ...

Dalle onde corte di Marconi all’idromassaggio. Lo storico faro di Capo Figari (abbandonato dallo Stato)… Il Fatto Quotidiano

Lo statunitense era considerato una leggenda del surf. Sarebbe morto per le conseguenze di un profondo taglio provocato da una pinna della tavola ...Due date sold out da mesi al Porto Antico e targate Live in Genova, due notti a due passi dal mare in cui le canzoni sembravano trasportate dalle onde. Il doppio concerto di Bresh, artista ligure clas ...