Dal pop al rock | in chiave jazz | originale recital organistico di Roberto Olzer

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Bergamo. La parrocchia di Sant’Anna in Bergamo propone venerdì 21 luglio, con inizio alle 20.45, un appuntamento unico, dalle caratteristiche inedite e innovative, una vera e propria carrellata nell’universo della canzone del Novecento, che a partire da alcune celebri melodie napoletane toccherà vari generi, dal pop alalla canzone d’autore, con qualche meditata incursione nel musical e nella musica per film. Il tutto arrangiato e riletto secondo moduli cari alla prassi del. La notizia in sé potrebbe anche non costituire nulla di particolarmente clamoroso se non fosse per il fatto che, a supportare tale autentica metamorfosi costituzionale sarà, con il suo variopinto arcobaleno di sonorità, lo storico e maestoso organo Serassi a due tastiere collocato nella parrocchiale. Una sfida, certo. E anche un tentativo di portare questo affascinante e ...

Giovedì 13 luglio alle ore 21:30 in piazza del Duomo i Raw Mint si esibiranno in un concerto di musica, rock e blues organizzatoComplesso Museale della Cattedrale nell'ambito del Savona Downtown Music Festival (i 'giovedì di luglio'). Lo spettacolo fa parte del progetto del complesso museale ...... a colpi di Swing, Bossa, Jazz e, sound e sonorità brasiliane. La band è composta da Alessandro ... Clicca qui per consultare l'intero programma Precedente Pianello,13 al 16 luglio si conclude ...... storici, estetici generali relativi alla musicae rock. Il Triennio accademico di Musiche ... Domande di ammissione15 luglio al 31 agosto. Esami di ammissione programmati dall'11 al 16 ...

I cantanti di oggi non hanno più idee. E copiano dal passato Rockol.it

Ottanta elementi dai 20 ai 75 anni, soprani, mezzosoprani, contralti, tenori e bassi fra cantanti semi-professionisti, allievi di corsi di canto, cantanti e semplici appassionati: il Piceno Pop Chorus ...Sanremo. Rock in The Casbah raggiunge la veneranda età di 24 anni e per Bravo Jazz si arriv all’importante asticella del decennale. Dal 31/7 al 5/8 la settimana sarà ricchissima, senza soluzione di co ...