Dal 25 agosto al 10 settembre la 3ª edizione di Scorre – Il Festival Musica live | mostre | presentazioni e convegni

Leggi su nonewsmagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo il successo dello scorso anno, dal 25fino al 10si terrà tra le province di Parma, Ferrara e Reggio Emilia la 3ªdi– IL, la rassegna itinerante che attraverso eventi, concerti,valorizza la bellezza del paesaggio naturalistico e la cultura del territorio fluviale. Ilinizierà il 25 e il 26a SISSA TRECASALI (Parma) per poi proseguire l’1, il 2 e il 3a BONDENO (Ferrara) e l’8, il 9 e il 10a BORETTO (Reggio Emilia). Gli eventi in programma condividono l’obiettivo di promuovere l’aggregazione dei cittadini in un’atmosfera festosa e culturale e di sensibilizzare il ...