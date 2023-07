Dai un calcio all’osteoporosi

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il, si sa, è il micronutriente più importante per mantenere le ossa sane e forti e prevenire problemi di osteoporosi. Ma attenzione: non basta assumerne in buone quantità. Altrettanto importante è adottare strategie che ne ottimizzino l’assimilazione ed evitare errori che al contrario ne favoriscano la dispersione. Come ci spiega il dottor Marcello Filopanti, endocrinologo del Policlinico San Marco e di Smart Clinic “Le Due Torri” e “Oriocenter”, strutture del Gruppo San Donato dove è possibile essere seguiti per la prevenzione e cura dell’osteoporosi con percorsi personalizzati che possono prevedere anche esami radiologici come la MOC. Dottor Filopanti, innanzitutto cosa si intende per osteoporosi? In parole semplici, l’osteoporosi è la riduzione del contenuto didelle ossa, che le rende più fragili, con la possibilità di avere fratture ...