Da Mattarella a Zuppi Programma e ospiti del Meeting di Rimini 2023

Leggi su formiche

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’edizione numero 44 sarà all’insegna dell’amicizia. Il, che quest’anno si terrà alla Fiera didal 20 al 25 agosto, torna a ispirarsi ai valori delle origini. “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”, questo è il titolo scelto per la kermesse di quest’anno. “Vogliamo mettere al centro dell’attenzione l’amicizia, i rapporti buoni e creativi, le relazioni positive e costruttive”, ha spiegato il presidente della Fondazione, Bernhard Scholz, nel corso della presentazione diche si è svolta ieri all’ambasciata della Santa Sede in Italia. Circa un centinaio i convegni, che vedranno alternarsi circa 400 relatori italiani e internazionali. Le mostre saranno 16, così come gli spettacoli, molti dei quali si terranno al Teatro Galli. Verranno ampliati, rispetto al ...