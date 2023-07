“Da Grandi” | in radio la canzone del film cantata da Brignano | Pastorelli | Bizzarri e Kessisoglu

(Di mercoledì 12 luglio 2023) ROMA – E’ uscita in“Da”,che fa da colonna sonora all’omonimodiretto da Fausto Brizzi già disponibile in streaming su Prime Video dal 30 giugno. A cantarlo i protagonisti Enrico, Ilenia, Lucae Paoloinsieme al Coro dei Piccoli Artigiani. Il brano, scritto da Andrea Bonini e prodotto da Fernando Alba per Maqueta Records e Eagle Pictures, è inserito all’interno dell’Album “Da” con tutte le altre tracce della colonna sonora ed è disponibile in tutti gli store digitali. Sinossi Un gruppo di bambini di 9 anni (Marco, Serena, Leo e Tato) sono legati da una forte amicizia, che li porta più volte a difendersi l’un l’altro, specialmente quando uno di loro cade vittima ...

18 imperdibili appuntamenti in cui il cantante farà ascoltare ai suoi fan iclassici del suo ...Italia è media partner ufficiale del tour. SUBARU è main partner.... Tony ha tenuto concerti in tutto il mondo, sia con la sua band, che con gruppi swing, e con... datato 2018 (2019 per il mercato italiano) è stato album della settimana suBBC2 e il primo ...L'Articolo 11 L'incipit dell' Articolo 11 è: ' L'Italia ripudia la guerra ' 'Una dellediscussioni dell'Assemblea costituente fu proprio quella sulla scelta di quel verbo ' ripudia '. C'era ...

"Radio Subasio Music Club" in esterna: due 'live' con Alex Britti e ... FM-world

Di contro, a Roma sono cresciuti i costi degli affitti e delle compravendite, settori in cui la Capitale si conferma al primo posto tra le grandi città italiane. Gli affitti, infatti, che coinvolgono ...Lo aveva annunciato il direttore Beppe Cuva, ideatore, autore ed organizzatore di Radio Subasio Music Club: “Quest’estate faremo un paio di appuntamenti in esterna. Ci vediamo in giro!“. Promessa mant ...