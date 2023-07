Curiosità reali | se il principe William morisse | cosa succederebbe a Kate?

Leggi su amica

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Se i monarchi inglesi fossero tutti longevi come la regina Elisabetta non ci sarebbe alcun problema. Ad ogni generazione i Windsor avrebbero tutto il tempo – nel caso della sovrana, settant’anni – per organizzare il funerale e pianificare con calma la successione sul trono. Il problema, però, è che il destino non è prevedibile ed è impossibile per chiunque, anche se indossa la corona, sapere quale sarà l’ultima candelina spenta sulla propria torta. Ma se per i comuni mortali il passaggio a miglior vita rappresenta tendenzialmente una sofferenza per una cerchia ristretta di familiari e amici, per i membri della Casa Reale assume connotati decisamente più importanti, andando a colpire pesantemente l’istituzione della monarchia. È normale, dunque, che a palazzo si ragioni tenendo conto di ...