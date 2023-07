Curava i tumori con la camomilla | sedicente medico di Brescia condannato a 3 anni

Leggi su tpi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Si spacciava perpromettendo guarire icon terapie a base di. Un uomo di 54è statoa tree al pagamento di 25.500 euro di multa dopo la denuncia del figlio di un “paziente”. Per l’uomo, di origine colombiana, la procura aveva chiesto una condanna a 3e una sanzione di 50mila euro per le accuse di truffa e esercizio abusivo died oncologo. Secondo la difesa invece il 54enne era innocente e non si sarebbe mai spacciato per. Era stato arrestato a marzo del 2019 a Berlinghetto, nelno. A denunciarlo era stato il figlio di un uomo malato di tumore che si era rivolto a lui. All’anziano, l’imputato aveva chiesto 50 euro per la prima visita e 15mila euro ...