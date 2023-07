CTE COBO | al via il primo Hackathon per i servizi urbani innovativi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Aperte da oggi le candidature per l’“Urban Challengers” promosso dalla Città metropolitana di Bologna, in collaborazione con Gellify, nell’ambito del progetto CTE– Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna: si ricercano soluzioni innovative per i territori del futuro. Bologna, 12 luglio 2023. CTE– Casa delle Tecnologie Emergenti del Comune di Bologna lancia “Urban Challengers”, ildei treprevisti dal progetto a cui è possibile candidarsi da oggi e fino al 1 di settembre 2023. L’si rivolge a chiunque voglia contribuire all’ideazione di soluzioni innovative nell’ambito deigrazie all’utilizzo del 5G e di almeno una delle tecnologie emergenti (Blockchain, Intelligenza ...

