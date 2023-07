Crosetto “Nato essenziale anche per la difesa del fianco Sud”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “A Vilnius abbiamo ribadito la volontà e l'impegno di garantire la nostracollettiva. Viviamo un momento storico particolarmente difficile che ci deve vedere uniti per affrontare i temi fondamentali per il futuro, impegnandoci nel prevenire e nell'affrontare le crisi attuali ed emergenti”. Così il ministro della, Guido, al termine del Summitdi Vilnius, durante il quale hasottolineato l'importanza di guardare con maggiore attenzione alle sfide provenienti dalSud dell'Alleanza.Riunione che ha visto la partecipazione del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani.A Vilniusha preso parte ...

È nella sua capitale, Vilnius, che circa 40 capi di Stato si sono ritrovati per il vertice. ... tra gli altri, erano presenti i ministrie Tajani - , la presidente del Consiglio Giorgia ...Per la, spiega il premier olandese, la priorità ora è un'altra. E cioè investire di più e ... Tra sorrisi e abbracci a Meloni e Guido, con cui si allontana nell'hangar di Vilnius.... cioè il contributo italico all'assettosul fianco Est, dopo aver incontrato, a sua volta,, la sua omologa titolare della Difesa lettone, Murniece. L'Italia, oggi, a Vilnius " come ...

Crosetto al vertice Nato, ecco le immagini La7

