Cosenza | finanzieri infedeli spiavano i dati Inps per venderli a una società privata Quattro arresti

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Avevano effettuato una quantità incredibile (oltre 160 mila) di accessi al databaseal punto che il Garante della privacy e il ministero degli interni si erano allarmati. E avevano ragione, perché i tredel nucleo operativo di, arrestati oggi, fornivano le informazioni a un avvocato ( anch’egli in custodia cautelare) per fare aumentare i ricavi della sua azienda. E’ una brutta storia accaduta a. Iarrestati sono accusati di accesso abusivo a sistema informatico e corruzione. Il provvedimento è stato emesso dal Gip di Catanzaro. Le indagini, coordinate dalla Procura di Catanzaro e svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di, sono scaturite dalle segnalazioni inviate dal Garante della Privacy e dal Ministero degli Interni in ...

L’indagine - Cosenza, rubavano i dati dei contribuenti dalla banca dati Inps: arrestati tre finanzieri e un avvocato - NOMI LaC news24

