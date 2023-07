Cose turche | qualcosa sta cambiando sulla superficie del pianeta E l’Italia è in cabina di regia

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Giornata impegnativa e anche di particolare importanza storica quella di ieri, a cui va aggiunta quella di oggi. Ai vertici della Nato come quello ancora in corso a Vilnius, Lettonia, non si sona visti molto spesso tanti capi di stato e di governo, nonché responsabili della difesa dei paesi membri come in questa sessione. Tale situazione acquista una particolare importanza per diversi motivi che vanno al di là di quelli legati a stretto giro con a guerra in Ucraina. A tal proposito, quanto ha dichiarato il Presidente Biden prima dell’inizio dei lavori è stato come l’invito che il direttore fa agli orchestrali prima di iniziare un concerto, più in dettaglio a regolare a puntino i loro strumenti. Espresso più esplicitamente, il Presidente americano ha voluto mettere in chiaro per tempo che, al momento, è prematuro anche il solo programma per l’ ingresso dell’Ucraina nell’Alleanza ...