Corriere dello Sport – Milinkovic saluta i tifosi della Lazio | la lettera del Sergente

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) 2023-07-12 23:52:42 Continuano i commenti sui social network a seguito dell’ultima notizia riportata dal CdS: ROMA – Pochi minuti dopo l’ufficialitànotizia del passaggio di SergejSavic agli arabi dell’Al HIlal, il centrocampista serbo ha scritto unaper congedarsi dalla. Poche righe, ma cariche di passione e di amore che ilha condiviso sul proprio profilo social. Ladi“Oggi è un giorno particolare per me – scrive il centrocampista serbo – è difficile trovare parole giuste perrvi. Sono passati 8 anni da mio arrivo e non posso mai dimenticare tutto quello che abbiamo vissuto insieme. La Coppa Italia, le due Supercoppe, e tutti i gol e assist. Mi avete supportato sempre e dato la ...