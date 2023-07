Corriere dello Sport – è il preferito tra i possibili eredi di Kim

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 12 luglio 2023) 2023-07-12 16:01:04 Fa notizia quanto riportato poco fa dal: Si parla tanto, tantissimo di lui: Maximilian Kilman detto Max. Improvvisamente uomo immagine del mercato del Wolverhampton ma ponderatamente – e da tempo – uomo in fuga del gruppone dei difensori che il Napoli ha assemblato sin da quando ha preso atto della volontà di Kim (andare via sfruttando la scappatoia chiamata clausola). Lui è il numero uno, il prediletto, il; Kilman è il grande obiettivo per rinforzare la difesa e completare un reparto solido e competitivo ma anche orfano di quello che è stato appena incoronato come migliore interprete del campionato. A proposito: in Germania dicono che il Bayern abbia provveduto a sbrigare tutte le pratiche e che manchi soltanto l’annuncio ufficiale dell’investitura di Minjae. Un tipo speciale a cui i bavaresi hanno fatto ...