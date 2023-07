Corrado Guzzanti | l’esordio e il successo dell’attore comico e del personaggio Quelo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 12 luglio 2023)è nato a Roma il 17 maggio 1965. Dopo essersi diplomato in un liceo scientifico di Roma, si è iscritto alla facoltà di Filosofia presso l’Università “La Sapienza” di Roma, senza però conseguire mai la laurea. Ha iniziato la sua carriera grazie a sua sorella Sabina: le scrisse, infatti un pezzo per un provino. Nel 1988 ha collaborato alla redazione dei testi dei programmi televisivi L’araba fenice di Antonio Ricci, Non-stop III (Enzo Trapani) e La TV delle ragazze.in qualità di attore teatrale è avvenuto l’anno successivo nello spettacolo Il fidanzato di bronzo, prodotto dalla sorella e da David Riondino. Dopotelevisivo a Scusate l’interruzione,ha raggiunto la popolarità nel 1991 grazie programma satirico Avanzi. In carriera ha ...