Controlli a Sorrento e a Vico Equense | identificate 100 persone

(Di mercoledì 12 luglio 2023) , ispezionati 47 veicoli e contestate 8 violazioni del Codice della Strada Lunedì gli agenti del Commissariato dihanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di. Nel corso dell’attività gli operatori hanno identificato 100, di cui 18 con precedenti di polizia e controllato 47 veicoli, di cui 3 sottoposti a fermo amministrativo; sono state, altresì, contestate 8 violazioni del Codice della Strada per guida senza casco, uso del telefono cellulare durante la guida e trasporto non idoneo disu motoveicoli. Lascia un like su Facebook e seguici su Twitter L'articolo proviene da Punto! - Il web magazine.

...10 gen 2024 TORINO 23 feb 2024 VARESE 06 apr 2024 ALESSANDRIA 19 apr 2024 PIANO DI20 apr ... Precedente Turisti e bel tempo,dei carabinieri in Val Trebbia: sequestrati 20 grammi di ...Vincenzo Costantino), Fiorenzuola d'Arda (Dott.ssa Daniela Cabras),(Dott. Antonio Coppola)... Gli altri due si trovano in reparto pere al momento non desterebbero particolari ......proprio per risolvere questo grave problema che la Polizia Municipale sarà impegnata nei... Penisola Verde, la società in house dei comuni di Massa,e Piano di, ha avviato le ...

Controlli polizia a Sorrento e Vico Equense, fermo per 3 auto SorrentoPress

Gli agenti del Commissariato di Sorrento hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei comuni di Sorrento e Vico Equense. Nel corso dell’attività ...Ieri gli agenti del commissariato di Sorrento hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Sorrento e Vico Equense. Nel corso dell’attività sono state ...