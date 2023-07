Contrasto al disagio giovanile | video realizzato da studenti di una scuola di Mottola fra i candidati per la comunicazione Contest

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso dall’amministrazione provinciale di Taranto: Mancanza di autostima, incomprensione fra coetanei, incertezze sul futuro, dipendenza dai social, vergogna di esternare il proprio problema: quotidianamente molti giovani sono costretti a subire queste spiacevoli situazioni convinti che nessuno li possa aiutare, che nessuno possa capirli, che nessuno possa tendere loro una mano. Sono i chiari segnali di un tormento interiore che aumenta progressivamente con il passare del tempo e che allontana sempre di più da una condizione che fa star bene. È il “”, un nemico che va identificato, affrontato e combattuto anche grazie all’ausilio di chi è pronto ad ascoltare, a comprendere, a dialogare, a non sottovalutare. Proprio come viene spiegato attraverso ilche,dagli ...

... incon politiche che potrebbero rendere le Università centri dedicati prevalentemente ... Anche ilmanifestato ripetutamente e in molti Atenei dai rappresentanti degli studenti ...Marco Furfaro, esponente della segretaria del Pd e responsabile iniziative politiche,... anziani soli o conviventi con altri anziani, che rappresentano una delle aree a maggiore...Proprio con riferimento all'area tematica " Azioni dialgiovanile ", l'Ente tarantino mesi fa si è aggiudicato un contributo per la realizzazione del progetto denominato " TUTTI IN ...

Contrasto al disagio giovanile: video di una scuola di Mottola fra i ... Noi Notizie

(Agenzia Vista) Roma, 11 luglio 2023 “Aver parlato di clienti vulnerabili ci porta al tema della povertà energetica e delle modalità con cui contrastarla. I bonus sociali elettrico e gas per disagio ..."Dopo aver tolto il reddito di cittadinanza a 500 mila nuclei familiari in condizioni di povertà e disagio, il governo lancia in pompa magna quello che è semplicemente un contributo una tantum di 383 ...