Il sequestro per, disposto dal gip del tribunale di Imperia, riguarda uno yacht da diporto di oltre 34 metri, il cui valore è stimabile in circa due milioni di euro. Dagli ...... coordinati dalla locale Procura della Repubblica, hanno intercettato uno yacht da diporto di oltre 34 metri , che è stato successivamente sottoposto a sequestro persu ...... insieme al Nucleo di Polizia Economico e Finanziaria e alla Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Imperia (coordinati dalla locale Procura della Repubblica) per, ...

Contrabbando doganale, sequestrato yacht da 2 milioni di euro Agenzia ANSA

Dagli accertamenti esperiti, è stato possibile ricostruire le rotte percorse dal natante dal 2020 ad oggi ed è emerso che lo stesso risulta avere stazionato ininterrottamente per oltre diciotto mesi n ...I militari del nucleo di polizia economica e finanziaria della Guardia di Finanza di Imperia e della sezione operativa navale della Gdf con i ai funzionari del reparto antifrode dell'ufficio delle Dog ...