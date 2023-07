Conte inizia il casting per cambiare volto al M5s in vista delle Europee

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Giuseppevuole portare nel Movimento 5 stelle nomi di richiamo, giornalisti, volti noti della tv inelezionidi giugno 2024. Già circolano alcuni nomi, senza troppe conferme, i rumors vanno da Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire, a Michele Santoro, in passato già eletto eurodeputato con i Democratici di sinistra. La strategia è chiara: il meccanismo elettorale per l’Europarlamento prevede le preferenze, quindi presentarsi solo con una rosa di nomi sconosciuti al grande pubblico nelle liste – in virtù dello stop al terzo mandato – non sarebbe una grande idea. In un articolo su Repubblica, Matteo Pucciarelli scrive che è «l’ultimo atto della trasformazione da Movimento 5 Stelle a “partito di”: le prossime elezionisanciranno il ricambio ...