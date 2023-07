Conte attacca il governo Meloni | “Dicono no al salario minimo ma ripristinano i massimi vitalizi”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Questonon riconosce l’emergenza salari e l’emergenza caro vita. L’Ocse ci ha attribuito la maglia nera per quanto riguarda la perdita di potere d’acquisto. Per questonon esiste il problema di milioni di lavoratori sottopagati. E infatti dice no alma ripristina i“. Lo ha detto il leader del Movimento 5 stelle, Giuseppe, presente al presidio degli esodati del Superbonus che sono davanti al Ministero dell’Economia da circa dieci giorni. ILÈ DIGNITÀ: ILCI RIPENSI E LO INTRODUCA. FIRMA QUI LA NOSTRA PETIZIONE L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

