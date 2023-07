Conte a La7 | “Social card per caro spesa? Una vergogna | una presa in giro di Meloni verso coloro a cui ha tolto il reddito cittadinanza”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) “Assolutamente sconcertante“. Così a In Onda Estate (La7) il leader del M5s, Giuseppe, commenta il video diffuso dalla presidente del Consiglio Giorgiasull’iniziativa “Carta dedicata a te”, lacon un contributo unico di 382,50 euro per l’acquisto di generi alimentari di prima necessità, destinata a persone con Isee fino a 15mila euro e attivabile presso le Poste Italiane. “Io trovo veramente sconcertante la presidente del Consiglio – ribadisce, che ha definito l’iniziativa del governo“un imbroglio” – Sparisce dalla circolazione, non fa conferenze stampa da mesi, si sottrae alle domande, non parla dei casi Santanchè, La Russa, Delmastro. Viene in Parlamento e non ci spiega se vuole rinnovare o no l’accordo coi cinesi, né cosa intende fare col ...

... il programma condotto da Marianna Aprile e Luca Telese su. 'Santanchè è venuta in parlamento e ... cassa integrazione, conflitto d'interessi - continua- Io chiedo le dimissioni della ...Una doppia brutta notizia per la sinistra nel sondaggio di Swg, realizzato per il Tg didiretto da Enrico Mentana. Nella rilevazione a spiccare sono i dati di Lega e Fratelli d'Italia ..., che ...Secondo il sondaggio di Swg commissionato dal Tgdopo i casi Santanché, Delmastro e La Russa ... Flette dello 0,4 il Movimento 5 Stelle di GiuseppeIscriviti alla newsletter - -

Conte contro Santanchè: " È responsabilità politica, ha mentito, si deve dimettere" La7

Le parole di Giuseppe Conte ospite a In Onda sulla guerra e sulle trattative di pace: "Zelensky ha incontrato il Papa e dopo gli ha tirato uno schiaffo dicendo che non vuole la pace. La propria terra ...Il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte ospite a In Onda contro Santanchè: "Questo non è giustizialismo, è responsabilità politica. La Santanchè è venuta in Senato e ha mentito, si deve ...