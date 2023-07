Connettività | l’ottimizzazione dei servizi broadband è il fattore di successo per i service provider

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Milano, 12 luglio 2023 – I WISP (Wireless Internet) hanno bisogno di strumenti che consentano di migliorare la soddisfazione dei clienti e ridurre le chiamate di assistenza, offrendo al contempo una gamma di prezzi e livelli dio personalizzati che consentano di ottimizzare l’utilizzo delle risorse di rete. MVA Connect, unbasato nel salernitano che opera in Campania e Basilicata, ha cercato una soluzione definitiva ai problemi di mancanza di visibilità sul funzionamento della rete attraverso una soluzione strutturata di monitoraggio e analisi. Un ulteriore difficoltà era data dal fatto che la rete risultava costituita da elementi di diversi vendor, non perfettamente integrati tra di loro. Per trovare una risposta a queste esigenze MVA Connect si è rivolta a Vela.net, system integrator ...

...il fabric solo come soluzione di segmentazione e, ... i sistemi di prevenzione delle intrusioni,'antivirus di rete, i ... la configurazione edelle reti in tempo reale ...... le aziende possono sfruttare le opportunità di... Inoltre, il 5G consente'implementazione di reti wireless WAN basate ...maggiori possibilità di gestione della rete e di...... per concentrarci sui punteggi single core che ci danno'idea ...debba fare i conti con diversi sacrifici in termini di...ci saremmo aspettati qualcosa in più dai profili di...