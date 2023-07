Condannato il tesoriere della Lega | 2 anni e 10 mesi per peculato ad Alberto Di Rubba

Luca Lanfranchi , altro imputato del processo abbreviato, è statoa 2 anni. In questo nuovo filone, chiuso nel marzo 2022 a carico di 9 persone, sempre coordinato dall'aggiunto Fusco e dal ...È statoa 2 anni e 10 mesi per peculato, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e una confisca di 38mila euro, Alberto Di Rubba, nominato ad aprile nuovo amministratore federale della Lega. ...Alberto Di Rubba,della Lega, è statoa Milano a 2 anni e 10 mesi per peculato, con interdizione perpetua dai pubblici uffici e una confisca di 38mila euro. Nominato ad aprile nuovo amministratore ...

Lega, il tesoriere Alberto Di Rubba condannato per peculato: 2 anni e 10 mesi e interdizione dai pubblici uffici TGCOM

La condanna arriva nell’ambito dell’inchiesta legata alla Lombardia film commission. Per Di Rubba anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici e la confisca di 38 mila euro ...(Adnkronos) – La sentenza, le motivazioni saranno rese note tra 90 giorni, riguarda l’accusa di peculato relativa alla società Areapergolesi, contestata a Di Rubba, mentre per Luca Sostegni la pena fi ...