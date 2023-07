Condannata la 24enne a 5 anni di carcere per aver investito e ucciso Valdiserri

Leggi su panorama

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Chiara Silvestri è stataa 5dipercommesso l'omicidio stradale aggravato la notte del 19 ottobre scorso. Lo ha deciso il gup Valerio Savio al termine di un processo svolto con il rito abbreviato. La ragazza di 24haFrancescoa Roma nella zona di via Cristoforo Colombo. Per lei i pm aveva sollecitato una condanna a 4e mezzo. Il giudice per l’udienza preliminare, Valerio Savio, ha invece inasprito la richiesta al termine del processo svoltosi con il rito abbreviato, quindi con lo sconto di un terzo della pena. Il gup ha anche disposto una provvisionale di 800mila euro alla famiglia di, figlio dei giornalisti del Corriere della Sera Paola ...