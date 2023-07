Concorso Università Telematica E-Campus | 28 Posti da Professore

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Procedura di selezione per la chiamata di 28 professori di seconda fascia, vari settori concorsuali e Dipartimenti L’Universita’e-, ai sensi dell’art. 18, comma 1della legge n. 240/2010, ha bandito con decreto rettorale n. 84/23del 23 giugno 2023, selezione pubblica per il reclutamento diventotto professori universitari di seconda fascia per i settoriconcorsuali di seguito specificati: Facolta’ di giurisprudenza settore concorsuale: 12/B2 – Diritto del lavoro «Diritto dellavoro» (settore scientifico-disciplinare: IUS/07): un posto; settore concorsuale: 12/G1 – Diritto penale «Diritto penale»(settore scientifico-disciplinare: IUS/17): un posto; settore concorsuale: 12/Al – Diritto privato «Dirittoprivato» (settore scientifico-disciplinare: IUS/01): un posto; Facolta’ ...