Concorso Università di Udine | 3 Posti Cat C

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 12 luglio 2023)pubblico, per la copertura di 3di categoria C, per gli uffici dell’amministrazione acquisti di beni e serviziTelematica E-Campus: 28da Professore Si comunica l’indizione di unpubblico per personaletecnico-amministrativo, presso l’Universita’ degli studi di,come di seguito specificato:pubblico per esami, con eventuale preselezione, per lacopertura di tredi personale categoria C, posizione economica1, area amministrativa per fornire supporto agli ufficidell’amministrazione ed ai Dipartimenti con particolare riferimentoalle attivita’ relative agli acquisti di beni e servizi, da assumerecon rapporto di lavoro subordinato a ...