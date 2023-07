Concorso Corte dei Conti | 6 Posti da Informatico

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 12 luglio 2023)pubblico, 6di, nei ruoli del personale amministrativo delladei, per gli uffici centrali e periferici E’ indetto unpubblico, per esami, per ilreclutamento a tempo indeterminato di complessive sei unita’ dipersonale da inquadrare nell’area funzionari (informatici) dadestinare alle esigenze funzionali degli uffici centrali e perifericidelladei. 2. Il 30% per cento deiprevisti e’ riservato,ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, al personale di ruolo delladei, purche’ in possessodei requisiti di cui all’art. 2. 3. Si ...