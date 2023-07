Con la nomina dei nuovi cardinali il conclave è sempre meno eurocentrico

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’annuncio è avvenuto tre giorni fa al termine del consueto Angelus domenicale. Il 30 settembre Papa Francesco terrà un concistoro pubblico ordinario, il nono del suo pontificato, per la creazione di ventunoporporati. Di essi diciotto avranno diritto di voto in un eventuale. Avendo superato gli ottant’anni, saranno invece non elettori i restanti tre, ai quali Bergoglio imporrà la berrettazia in segno di riconoscimento di particolari benemerenze nel «loro servizio alla Chiesa». Entreranno così a far parte del Sacro Collegio non solo il venezuelano arcivescovo emerito di Cumaná Diego Rafael Padrón Sánchez e il novantaseienne cappuccino argentino Luis Pascual Dri, additato più volte dal pontefice ai sacerdoti come modello ideale di confessore. Ma anche il colto nunzio apostolico Agostino Marchetto, vicentino, ...