(Di mercoledì 12 luglio 2023) L’EVENTO. Venerdì 14, alle 20.30, nell’ambito delle iniziative «E... state in Provincia», nel cortile di via Tasso andrà inunadialettale presentata dalla compagnia «Isolabella» di Villongo.

Nel sito industriale di Sulmona si producono, tra le altre, le forniture per lo stabilimento Stellantis di Atessa (CH) nel quale viene prodotto iluna produzione che subirà una ...... quando, sfruttando la debolezza dele forte del proprio potere militare, tentò di affermare un proprio dominio politico. Domenica 16 luglio alle ore 17.30 appuntamento in Piazza Umberto I...Il ristorante offre un menu di piatti stagionali realizzatiprodotti del, a cominciare dall'agnello locale per passare alle uova reali, servitierbe aromatiche del Nursery's Kitchen ...

Con il Ducato va in scena la commedia «De chi éle le pantòfole» L'Eco di Bergamo

L’EVENTO. Venerdì 14, alle 20.30, nell’ambito delle iniziative «E... state in Provincia», nel cortile di via Tasso andrà in scena una commedia dialettale presentata dalla compagnia «Isolabella» di Vil ...Una vacanza da principe Ora si può fare. Il principe William ha appena inaugurato un ristorante con tanto di cottage dove alloggiare nella sua tenuta privata in Cornovaglia. The Orangery si trova ...