(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo il divorzio, per nulla consensuale, trae Mediaset, in tanti si chiedono che fine faranno i

Uno di questi ristoratori cheregolarità aveva garantito il pizzo aveva per esempio subito un furto, la refurtiva veniva subito recuperata da Gennaro che infliggeva "unapunizione , ...... infatti, lancia un rumors rovente: Tuttavia, prima di pensare al 'duello agguerrito' il conduttore de La vita in diretta (che di recente ha detto la sua suD'Urso ) si gode le vacanzeil ...A renderlo noto ci ha pensato lo stesso Comune di Salernouna comunicazione. Per l'occasione ... ondata di caldo fino al 15 luglio 12 Luglio TV e IntrattenimentoD'Urso, fuori da Mediaset ...

Barbara d’Urso trova subito una nuova casa Trattativa con Cairo per La7 Il Tempo

SENIGALLIA - Dalla televisione al teatro. Barbara D’Urso sarà in scena a Senigallia presso il Teatro La Fenice per due irripetibili appuntamenti: sabato 25 Novembre 2023 alle ore 21.00 ...Il futuro televisivo di Barbara D'Urso è ormai segnato. Dopo l'addio anticipato a Pomeriggio 5 (e il contratto con Mediaset in scadenza a dicembre), sembra che anche i suoi ...