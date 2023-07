Como | UFFICIALE il colpo Abildgaard | ha giocato col Verona

Commenta per primo 'Forza, io sono pronto'. Così Oliver Abildgaard , centrocampista, si è presentato ai tifosi del, suo nuovo club: arriva dal Rubin Kazan dopo gli ultimi sei mesi passati in prestito al Verona in Serie A....del calendario Serie BKT 2023/2024 il nuovo Kombat Ball che offrirà maggiore aerodinamicità e grip- Dopo il calendario asimmetrico , la Serie BKT 2023/2024 ha anche il suo pallone, ...Commenta per primo Ilha annunciato l'acquisto di Adrian Semper , in arrivo dal Genoa . Il portiere ha firmato un accordo quadriennale fino a giugno 2027 .

UFFICIALE: Como, fatta per Adrian Semper. Per il portiere contratto quadriennale TUTTO mercato WEB

L'ex portiere della Fiorentina, Simone Ghidotti, lascia ufficialmente il Como dopo una sola stagione. Lex Viola andrà infatti all'Avellino in prestito. Ecco il ...Juventus, Inter, Milan e non solo si muovono per colpi importanti, il calciomercato entra nel vivo: tutte le trattative del 12 luglio ...