Come una Fiat 500 che naviga sull’acqua | il progetto di Stellantis

Leggi su nonsolonautica

(Di mercoledì 12 luglio 2023)500, ideata da Antonio Pietro Maria Galasso, è la perfetta fusione tra una500 e una barca e mette insieme eleganza e funzionalità, in un’esperienza dizione tutta nuova. L’idea di base è quella di trasporre una500 all’interno di un’imbarcazione. Il, realizzato al termine di cinque anni di lavoro è stata resa possibile dalla passione per il mare e dall’esperienza nel charter nautico. La500 in acqua conPer la realizzazione della barca, Galasso ha richiesto l’autorizzazione a, l’azienda automobilistica italiana. Grazie all’Ufficio Licensing e al Centro Stile, ilè stato valutato attentamente e supportato da ingegneri esperti del gruppo ...