Come regolamentare un’IA “aperta” L’approccio di Meta tra Usa e Italia

(Di mercoledì 12 luglio 2023) INTELLIGENZA ARTIFICIALE OPEN SOURCE: LA PROMESSA DI NICK CLEGG Trasparenza e responsabilità.non ha dubbi su ciò che deve accompagnare l’introduzione di ogni strumento di intelligenza artificiale. Dopo un periodo di apparente sonnolenza, la società di Mark Zuckerberg sta cercando di riconquistare terreno rispetto alle rivali. E ci prova attraverso un approccio differente, basato sì su un modus operandi equo e rispettoso, ma anche aperto (open source, dichiara la società). “ogni tecnologia”, ha scritto sul Financial Times il capo degli affari globali dell’azienda, Nick Clegg, “l’intelligenza artificiale sarà utilizzata sia per scopi buoni che cattivi”, così“sia da persone buone che cattive”. La denigrazione a priori di tutto ciò che digitale, quindi, avràunico risultato quello di frenare lo ...

A tal proposito,riportato anche da The Verge , il gigante del mondo e - commerce ha ... Per chi non lo sapesse, il Digital Services Act mira ail settore per far assumere alle Big ...Lo scontro contrappone punti di vista diversi suaffrontare il cambiamento climatico. I gruppi ...sostenuta dalle Nazioni Unite istituita nel 1994 per proteggere i fondali marini e......modo da dare ulteriore supporto ai teamad esempio riducendo il peso di alcune componenti... quando c'è un grande cambiamento, posto che la sicurezza è sempre garantita, la ...

Come si sta muovendo la Consob per regolamentare i Token Start Magazine

Nel Quadro RT vanno indicate le plusvalenze e le minusvalenze di natura finanziaria, criptovalute comprese. In questa guida spieghiamo come si compilano le sette sezioni e chi è obbligato a farlo.Il biologico continua a crescere. Con una superficie agricola dedicata pari a 2,3 milioni di ettari e una spessa complessiva che sale a 3,7 miliardi di euro, l’Italia è tra i maggiori produttori. Ma i ...