Come proteggersi dal caldo | da ministero Salute 10 regole per estate in sicurezza

(Di mercoledì 12 luglio 2023) (Adnkronos) – Niente uscite nelle ore più calde, usare l'aria condizionata ma senza esagerare, sport solo di sera e non dimenticare che anche gli animali domestici vanno tutelati dalle alte temperature. Sono alcune indicazioni del decalogo diffuso daldellaattraverso la campagna, al via oggi, 'Proteggiamoci dal: 10 sempliciper un'in'. Una serie di "semplici abitudini comportamentali e misure di prevenzione" che "possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore". Indicazioni in grado di "limitare l'esposizione alle alte temperature; facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione; ridurre i rischi nelle persone più fragili (persone molto anziane, persone con problemi di ...

Il ministero della Salute ha creato un vademecum sucomportarsi per limitare i rischi sulla ... Per invitare le persone adal caldo il ministero della Salute ha lanciato la campagna "...Poi fare attenzione ai movimenti bruschi e repentini,alzarsi velocemente dal letto, idratarsi a dovere,dal caldo ed evitare la carenza di sali minerali. Disidratazione, colpi di ...... in grado di limitare l'esposizione ad alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili,le persone molto anziane,...

Temporali estivi e pericolo fulmini: come proteggersi al mare e in ... Tag24

Con questa estate per il momento molto umida si è creato l’ambiente ottimale per la proliferazione delle zanzare, come molti hanno purtroppo potuto verificare di persona in questi giorni. Per questo ...Pornhub, la celebre piattaforma per i contenuti pornografici, è stata accusata dal Garante italiano della Privacy di raccolta e trattamento illegale dei dati dei visitatori.