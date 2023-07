Come proteggersi dal caldo | da ministero Salute 10 regole per estate in sicurezza

Il ministero della Salute ha creato un vademecum sucomportarsi per limitare i rischi sulla ... Per invitare le persone adal caldo il ministero della Salute ha lanciato la campagna "...Poi fare attenzione ai movimenti bruschi e repentini,alzarsi velocemente dal letto, idratarsi a dovere,dal caldo ed evitare la carenza di sali minerali. Disidratazione, colpi di ...... in grado di limitare l'esposizione ad alte temperature, facilitare il raffreddamento del corpo ed evitare la disidratazione, ridurre i rischi nelle persone più fragili,le persone molto anziane,...

Temporali estivi e pericolo fulmini: come proteggersi al mare e in ... Tag24

Tokyo (Agenzia Fides) - Scaricando acqua contaminata radioattiva nell'Oceano, si può dire che non c'è pericolo per gli esseri umani e per l'ecosistema Ponendo questa semplice domanda, studiosi, scien ...«C'è un bollettino giornaliero a disposizione di tutti gli utenti sul portale del ministero della Salute che ogni giorno e per gran parte delle città e delle Regioni italiane identifica un livello ...