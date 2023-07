Come pecore in mezzo ai lupi | recensione | un cinema di genere in Italia è ancora possibile

(Di mercoledì 12 luglio 2023) La nostradiinai, l’esordio alla regia di Lyda Patitucci in un noir rarefatto e attaccato ai suoi personaggi con Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli sospesi tra buio e luce Che questo 2023 sia l’anno della rinascita del noirno? Pochi mesi dopo L’ultima notte d’Amore con un gigantesco Favino, arriva in salainai, esordio registico della talentuosa Lyda Patitucci con Isabella Ragonese, Andrea Arcangeli e Tommaso Ragno tra gli interpreti. Un thriller poliziesco dalle tinte foschissime e dal ritmo sincopato che riesce a costruire una protagonista interessante e un mondo narrativo credibile, nonostante una sceneggiatura ad opera di Filippo Gravino non ...

Mai titolo fu più azzeccato, per un film, di Come pecore in mezzo ai lupi, e questo perché i due personaggi principali e in fondo buoni del noir che segna l'esordio nella regia di Lyda Patitucci si ritrovano a partecipare all'azione criminale

"Come pecore in mezzo ai lupi", Isabella Ragonese supereroina fragile | Video iO Donna Io Donna

Come pecore in mezzo ai lupi recensione del film di Lyda Patitucci con Isabella Ragonese e Andrea Arcangeli rapporto tra fratello e sorella criminali serbi ...Nella prima intervista a Lyda Patitucci abbiamo capito come si possa creare un noir italiano con la credibilità e la personalità giuste ...