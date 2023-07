Come Coco Chanel | «Quando troverò un tono più scuro del nero | lo indosserò Ma fino a quel momento | mi vestirò di nero!»

(Di mercoledì 12 luglio 2023) In quest’Estate 2023, la celebre frase diunpiùdel, lo. Ma, midi!» è più attuale che mai. Sì, perché le collezioni di stagione sono pervase dal non-colore più potente che c’è. Sfilate e star confermanola che oggi, più che una tendenza, è una scuola di pensiero: il total black risolve l’outfit, è sempre elegante anche in versione casual, a discapito delle variazioni climatiche. ...

... addosso un bikini della sua collezione realizzata per Island, di cui è anche testimonial d'... 'Mafate a tornare cosi perfette subito dopo aver partorito' chiede una fan meravigliata, ...... ma non mancheranno assaggi internazionali - afferma Fabrizio, organizzatore dell'evento - Per ... dai prodotti più tradizionali,carni e formaggi, alle birre artigianali prodotte nel nostro ......anche il crescente status delle donnestar globali. "Rrimuoverà sicuramente molto stress per me e per le altre ragazze negli spogliatoi " ha dichiarato la star del tennis americanaGauff - ...

Come cambia la rappresentanza - Antonella Coco - L'Essenziale Internazionale

Da 13 luglio e per tutta l'estate in mostra a Capri, presso la sede centrale del circuito di gallerie Liquid Art System, un'inedita serie di coco de mer ad opera di Benedetta ...I nostri antenati veneravano il sole, quella misteriosa palla di fuoco a cui offrivano sacrifici, e che continua a dominare sorti delle ferie e umori dell'estate. Gli effetti che il suo contatto prolu ...