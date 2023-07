Colonnine di ricarica - Approvato il regolamento europeo sulla distanza minima dei 60 km

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 12 luglio 2023) L'11 luglio è stata una giornata di intenso lavoro per l'Europarlamento: l'assemblea plenaria hadiversi provvedimenti, destinati a diventare direttive con la ratifica del Consiglio Ue, la successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e la loro entrata in vigore nei tempi stabiliti dai trattati. Una delle nuove normative è legata al pacchetto di misure "Fit for 55" e riguarda da vicino il settore automobilistico perché stabilisce precisi requisiti per le stazioni diper le autovetture elettriche: per la loro realizzazione si dovrà rispettare, entro il 2026, l'obbligo di unadi 60 chilometri lungo le arterie dei corridoi Ten-T. Inoltre, le prese dovranno avere una potenza complessiva di almeno 400 kW, destinata a salire a 600 kW entro il 2028. Ci sono anche i chip. La normativa, ...