Colf e badanti | tutti festeggiano il bonus ma c’è anche la novità sui contributi

Leggi su ilovetrading

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Dopo l’entrata in vigore del Decreto lavoro del 1° maggio ci sono alcunerelative al2023. Sarà presentein futuro. Non è un segreto che ilsia stato introdotto per regolarizzare i lavoratori domestici. I dati a disposizione nel 2022 mostravano infatti che più di metà dellee dellenon avesse un contratto regolare bensì lavorasse in nero (circa 780.000 persone in Italia). Questa misura è nata per venire incontro alle famiglie e legalizzare queste professioni. (ilovetrading.it)A differenza di quanto già previsto non si tratta di una semplice detrazione fiscale ma dell’erogazione di un vero e proprio contributo mensile versato dall’INPS. Vale sia per le ...