Colera Sardegna | Iss | “Non si conferma caso”

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il ceppo ritrovato è abbastanza comune negli ambienti acquatici salmastri e normalmente non provoca sintomi Non è. L’Istituto Superiore di Sanità tranquillizza suldel 71enne risultato ‘positivo’ ine ricoverato a Cagliari. “I risultati delle analisi hanno evidenziato che il ceppo batterico in esame appartiene alla specie Vibrio cholerae, ma non ai sierogruppi che causano– sottolinea l’Iss in una nota – . Il ceppo ritrovato è abbastanza comune negli ambienti acquatici salmastri e normalmente non provoca sintomi. Pertanto gli esperti del dipartimento di Malattie infettive hanno emesso risposta ufficiale per cui non siildiper quanto concerne il campione in esame”. “Il ceppo batterico di Vibrio cholerae, inviato ...

(Adnkronos) – Non è colera. L'Istituto Superiore di Sanità tranquillizza sul caso del 71enne risultato 'positivo' in Sardegna e ricoverato a Cagliari. "I risultati delle analisi hanno evidenziato che il ceppo batterico in esame appartiene alla specie Vibrio cholerae, ma non ai sierogruppi che causano colera" si legge in una nota dell'Iss. "Il ceppo ritrovato è abbastanza comune negli ambienti acquatici salmastri e normalmente non provoca sintomi."