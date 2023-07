Clima | temperature record | l' Italia supera i 47 gradi

(Di mercoledì 12 luglio 2023) Il caldo degli ultimi tempi sta portando il raggiungimento disul nostro pianeta. Sulle pendici dell'Etna in Sicilia e in Puglia, lesuperficiali hannoto i 47, indica l'Esa. A mostrare il caldo che fa è la missione Sentinel-3 del programma europeo Copernicus. L'Agenzia Spaziale Europea ha diffuso oggi una 'animazione' creata utilizzando i dati del radiometro del satellite e che mostra la temperatura della superficie terrestre inil 9-10 luglio 2023.

Hanno superato i 47 gradi ledella superficie terrestre registrate in Puglia e sulle pendici dell'Etna in Sicilia tra ... le città italiane con ilmigliore Sul gradino più alto del ......climatica in corso sta già producendo anche sul nostro territorio un aumento dellee ...- Gli incendi forestali sono uno dei rischi gravi che vengono accentuati dal riscaldamento del. ...Il suoideale va dai 15°C ai 30°C. Se si decide di piantarla in giardino, è meglio cercare ... Viceversa, se passa molto tempo all'ombra, o lesono troppo calde o troppo fredde, ...

Clima, prima settimana di luglio la più calda mai registrata | Temperature roventi in Italia, 8 città da bollino rosso TGCOM

I ricercatori della Roehampton University di Londra hanno scoperto che il corpo umano ha una "temperatura critica superiore", compresa tra +40 e +50°C, limite oltre il quale - a seconda dei casi - com ...La situazione meteo climatica attuale è caratterizzata da un’evidente esagerazione in termini di caldo. Questa condizione, che si sta manifestando ora, ...